Жителька деокупованого села Тернові Поди, що на Миколаївщині, в травні повернулася до свого будинку, в якому впродовж дев’яти місяців проживали російські військові. Євдокія разом із чоловіком самостійно відновлюють своє помешкання.

До повномасштабної війни у селищі проживало 56 людей станом на 26 липня повернулося шість, повідомляє «Суспільне».

— Жило в нас тут 56 людей, 20 будинків виходить, переважно фермера та пенсіонери, бо в нас тут землі багато, люди робили на своїй землі, багато корів було в кожного, своє господарство було, але з цією ордою руською немає нічого, — розповідає Євдокія.

Жінка говорить, що вже у лютому 2023 року люди бажали повернутися до своїх домівок, але село було повністю зруйноване. Жодної допомоги не отримували, а розмінування проводили лише на словах. Електроенергію підключали тільки до будинків, де мешкали люди.

— Он хата стоїть, казали розмінували, але не розмінували, прийшли сапери, поверхово пройшлися і поїхали. Дороги розмінували й все, а за хати вони казали, що треба повернутися і будуть розміновувати,— розповідає Євдокія.

За словами жителька села, тим, хто повернувся, під'єднали електроенергію приблизно у липні. Однак, до самого житла світло не під'єднане, лише до лічильників, оскільки всі будинки зруйновані, під час дощів все протікає. Щоб уникнути небезпеки, електрики порадили дочекатись перекриття будинків й потім звернутись за перевіркою проводки та остаточним підключенням.

Поблизу з будинком жінки були позиції російських військових, розповідає Євдокія. Там і досі залишились снаряди. У будинку Євдокії російські військові вирили бліндаж. Жінка говорить, всі кімнати були засипані землею.

— Вони все у хаті поламали, кинули тут, дощі тоді два місця були, воно все тут перегнило, ми приїхали, нічого немає. У ванній було повно землі, понакидали, бо надвір вони не ходили, не носили, бо наші стріляли, а вони боялися,— розповідає жінка.

Селище Тернові Поди впродовж дев'яти місяців 2022 року перебувало під окупацією російських військових. Будинки пошкоджені та зруйновані на 90 відсотків.

Раніше місцева мешканка села Тернові Поди Миколаївської області поділилася пережитим під час окупації військами РФ.

Також мешканець майже зруйнованого села Тернові Поди Миколаївської області розповів, що росіяни перетворили його будинок на «пункт спостереження», а коли тікали вкрали навіть цвяхи.