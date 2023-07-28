Сьогодні, 28 липня, о 19:00 на 8-причалі відбудеться концертна програма присвячена Дню Української Державності.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, запрошує миколаївців та гостей міста на святкову програму.

Для миколаївців виступить військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗСУ, Обласний палац культури та Миколаївський фаховий коледж культури та мистецтв.

Раніше, військовий оркестр 406-ої окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова виступав для миколаївців у місцях відпочинку та на тролейбусних зупинках.