Лідери країн Африки закликали президента Росії Володимира Путіна зупинити війну в Україні та відновити участь у Чорноморській зерновій ініціативі/

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяви представників континенту на саміті «Росія - Африка».

Зазначається, що хоча африканські лідери не критикували Росію, їхні виступи на другий день саміту з Путіним були більш узгодженими та рішучими, ніж ті, які африканські країни озвучували досі.

— Ця війна має закінчитися. І вона може закінчитися лише на основі справедливості та розуму. Перебої з постачанням енергії та зерна мають бути негайно припинені. Зернова угода має бути продовжена на благо всіх народів світу, зокрема африканців, — заявив голова комісії Африканського союзу Мусса Факі Махамат Путіну та африканським лідерам.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі також заявив, що «необхідно досягти угоди» щодо відновлення зернової ініціативи.

Лідер Сенегалу Макі Салл, своєю чергою, закликав до «деескалації, щоб сприяти встановленню миру», а президент Південної Африки Сиріл Рамафоса висловив сподівання, що «конструктивна взаємодія та переговори» допоможуть покласти край війні.

Натомість Путін подякував лідерам за їх «‎позицію»‎ і заявив, що саме Київ відмовляється вести з ним переговори відповідно до його указу.

Нагадаємо, конференція Росія-Африка відбулася в Санкт-Петербурзі 27 липня 2023 року. У ній взяли участь 17 глав африканських держав порівняно з 43 минулого разу. Як відомо, частина африканських лідерів відмовилась приїхати до Путіна після зриву зернової угоди.