Рада Євросоюзу ввела санкції проти семи громадян Росії та п'яти компаній, причетних до поширення пропаганди та дезінформації.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Обмеження стосуються фізичних та юридичних осіб, відповідальних за проведення цифрової кампанії, спрямованої на спотворення інформації та поширення пропаганди для підтримки війни Росії проти України.

«‎Ця кампанія, в якій брали участь державні органи та інші структури, спирається на підроблені веб-сторінки, що узурпують ідентичність національних ЗМІ та державних веб-сайтів, а також підроблені облікові записи у соціальних мережах», — уточнили в пресслужбі.

Так, ЄС запровадив обмежувальні заходи щодо «‎Inforos» і трьох його засновників.

«‎Inforos» — це інтернет-компанія, тісно пов'язана з російською ГРУ, відповідальна за створення понад 270 проксі-онлайн ЗМІ, що поширюють пропаганду на підтримку війни Росії проти України.

У санкційний список ЄС потрапили АНО (автономної некомерційної організації) «‎Діалог» — російська некомерційна організація, створена Департаментом інформатизації та технологій Москви. Вона тісно пов'язана з адміністрацією президента РФ, Інститут російської діаспори.

Також туди включили «‎Агентство соціального проєктування і Структуру національних технологій» — дві російські ІТ-компанії, що беруть участь у проведеній під керівництвом Росії кампанії цифрової дезінформації RRN, та відомі представники вищезазначених організацій.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС і далі реагуватиме на інформаційні загрози з боку Росії за допомогою всіх доступних інструментів.

Нагадаємо, 23 червня, набув чинності 11-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, що передбачає експортний бан щодо третіх країн, які допомагають Кремлю обходити обмежувальні заходи.