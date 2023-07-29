Станом на ранок 29 липня кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі скала девʼятеро людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки зафіксували ще пошкодження — чотири житлові будинки навколо. Одна висотка, інші — двоповерхові. Зачепило й три адміністративні споруди та сім автівок.

Після третьої ночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, 28 липня о 20:20 окупанти вдарили по Дніпру двома ракетами «Іскандер». Володимир Зеленський заявив, що росіяни атакували житловий будинок і будівлю регіонального управління СБУ. Обстріл пошкодив верхні поверхи 12-поверхової житлової новобудови.