Жіноча збірна України з фехтування з Ольгою Харлан у складі програла шаблісткам із Південної Кореї у поєдинку за третє місце на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє «Укрінформ».

У матчі за бронзові нагороди українська команда поступилася представницям Південної Корея з рахунком 32:45. У складі збірної змагалися Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

У підсумку українська команда посіла на чемпіонаті світу четверте місце.

Фінал пройде за участю збірних Франції та Угорщини.

Перед цим, в 1/8 фіналу українки змогли вибити з розіграшу команду Італії, яка вважалася однією з фавориток турніру, а у чвертьфіналі — здолали збірну США в драматичному бою. Однак у півфіналі українки поступилася суперницям з Франції.