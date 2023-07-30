Про це повідомляє «Укрінформ».
У матчі за бронзові нагороди українська команда поступилася представницям Південної Корея з рахунком 32:45. У складі збірної змагалися Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.
У підсумку українська команда посіла на чемпіонаті світу четверте місце.
Фінал пройде за участю збірних Франції та Угорщини.
Перед цим, в 1/8 фіналу українки змогли вибити з розіграшу команду Італії, яка вважалася однією з фавориток турніру, а у чвертьфіналі — здолали збірну США в драматичному бою. Однак у півфіналі українки поступилася суперницям з Франції.
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
Про це повідомляє «Укрінформ».
У матчі за бронзові нагороди українська команда поступилася представницям Південної Корея з рахунком 32:45. У складі збірної змагалися Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.
У підсумку українська команда посіла на чемпіонаті світу четверте місце.
Фінал пройде за участю збірних Франції та Угорщини.
Перед цим, в 1/8 фіналу українки змогли вибити з розіграшу команду Італії, яка вважалася однією з фавориток турніру, а у чвертьфіналі — здолали збірну США в драматичному бою. Однак у півфіналі українки поступилася суперницям з Франції.