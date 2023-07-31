Вдень в неділю, 30 липня, армія РФ вдарила по Миколаївщині, внаслідок обстрілу поранено пенсіонерку.

Про це повідомив начальник поліції області Сергій Шайхет.

— Знову військові країни-агресора обстріляли Куцурубську громаду. Поранення отримала 84-річна жінка, яка пасла худобу неподалік свого помешкання, – розповів начальник поліції.

Він зазначив, що постраждалу жінку відправили до медичного закладу. Там лікарі надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, що неподалік селища Лепетиха Березнегуватської громади двоє чоловіків постраждали через розірвання боєприпасу, один з них загинув.