Антарктичний морський лід зменшився до безпрецедентного мінімуму для цієї пори року — площа втраченого льоду прирівнюється до площі Аргентини.

Про це повідомляє CNN.

Морський лід перебуває на найнижчому рівні для цієї пори року, з початку обліку 45 років тому. Згідно з даними Національного центру даних про сніг і лід, площа льоду приблизно на 1,6 мільйона квадратних кілометрів нижча за попередній зимовий рекорд, встановлений у 2022 році.

У середині липня площа морського льоду в Антарктиді була на 2,6 мільйона квадратних кілометрів нижча, ніж у середньому за 1981–2010 роки. Це майже така ж територія, як Аргентина або разом узяті території Техасу, Каліфорнії, Нью-Мексико, Аризони, Невади, Юти й Колорадо. Деякі вчені описали це явище як надзвичайно рідкісне, яке, ймовірно, трапляється лише раз на мільйони років.