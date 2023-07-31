Минулої доби ЗСУ ліквідували 490 окупантів, а всього з початку вторгнення в Україну загинули 246 190 тисяч російських військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

З техніки росіяни втратили:

танків — 4211 (+6),

бойових броньованих машин — 8188 (+10),

артилерійських систем — 4816 (+21) од,

РСЗВ — 699 (+1) од,

засоби ППО — 460 (+1) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4017 (+6),

крилаті ракети —1347 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7292 (+17) од,

спеціальна техніка — 715 (+4).

Нагадаємо, в неділю, 30 липня, російські війська нанесли артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади в Миколаївській області. Внаслідок вечірнього обстрілу зазнала поранень 84-річна жінка. Крім того, пошкоджено житловий будинок та сільгосптехніку.