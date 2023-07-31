Минулої доби ЗСУ ліквідували 490 окупантів, а всього з початку вторгнення в Україну загинули 246 190 тисяч російських військових.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
З техніки росіяни втратили:
Нагадаємо, в неділю, 30 липня, російські війська нанесли артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади в Миколаївській області. Внаслідок вечірнього обстрілу зазнала поранень 84-річна жінка. Крім того, пошкоджено житловий будинок та сільгосптехніку.
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Минулої доби ЗСУ ліквідували 490 окупантів, а всього з початку вторгнення в Україну загинули 246 190 тисяч російських військових.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
З техніки росіяни втратили:
Нагадаємо, в неділю, 30 липня, російські війська нанесли артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади в Миколаївській області. Внаслідок вечірнього обстрілу зазнала поранень 84-річна жінка. Крім того, пошкоджено житловий будинок та сільгосптехніку.