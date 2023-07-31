Зранку, 31 липня, окупаційні війська обстріляли центр Херсона з «Градів»‎.

Про це написав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства, який від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Ще двох працівників підприємства було поранено. Чоловіки внаслідок обстрілу отримали контузії, Їх госпіталізували.

Крім того, за останню добу, 30 липня, окупанти поранили ще 5 цивільних мешканців Херсонської області.

«За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 358 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів», — повідомив начальник ОВА.

Як зазначив Олександр Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також територію та споруди заводу і підприємства у Херсоні.

Нагадаємо, в неділю, 30 липня, російські війська нанесли артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади в Миколаївській області. Внаслідок вечірнього обстрілу зазнала поранень 84-річна жінка.

Раніше, 29 липня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» на території Миколаївської області було знищено розвідувальний «Мерлін-ВР».