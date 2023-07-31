У неділю 6 серпня в Каштановому сквері у Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування собак та котів.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Центр захисту тварин».

Захід організовують колектив підприємства та волонтери зоозахисної організації «Друзі поруч».

Учасниками виставки будуть тварини з Миколаєва та Херсона. Всі тварини оброблені від паразитів, вакциновані та стерилізовані.

«Дорогі волонтери, звертаємо вашу увагу на те що учасниками виставки будуть тільки тварини КП «Центр захисту тварин», просимо інших тварин не приносити. Сподіваємося на ваше розуміння», — додали в комунальному підприємстві.

Початок заходу — о 12:00.

Раніше співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.