В Ірпені планують звести перший в Україні приватний будинок, який надрукують на 3D-принтері вітчизняного виробництва. Благодійний проєкт реалізують для вдови військового, який загинув під Бахмутом.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Роботи по реалізації проєкту вже офіційно стартували. Міська рада підписала меморандум, надала техніку для демонтажу попередньої споруди на ділянці та підготувала все для будівництва. Найближчим часом будівельники уже закладуть фундамент та розпочнуть друк будинку.

Основу будинку планують надрукувати всього за п'ять діб. У плані незвичного будівництва передбачена кімната безпеки з посиленими бетонними стінами. Також споруда матиме усі комунікації, а прибудинкову територію належно облаштують.

Будівництво нового будинку реалізується для родини ірпінчанки Наталії. Багаторазові влучання на початку повномасштабного вторгнення вщент зруйнували будинок у якому жила жінка з чоловіком Ярославом та двома доньками. Після визволення Ірпеня Ярослав пішов на фронт і загинув під Бахмутом.

Відомо, що подібне будівництво є поширеною практикою у світі й показало гарні результати. В Україні це ж буде перший досвід зведення приватного будинку.

Раніше повідомлялося, що у Львові будують навчальний корпус початкової школи за допомогою 3D-принтера. За попередніми розрахунками, це буде найбільша навчальна будівля у світі, збудована за допомогою 3D-принтера.