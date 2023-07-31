Серед найбільш популярних імен, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста — Сергій Гуссіді, Гліб Бабич, Олексій Вадатурський, Дмитро Марченко та Дмитро Кремінь.

Про це свідчать проміжні результати опитування в межах проєкту «Деколонізація: переосмислення імперського минулого в публічному просторі Миколаєва», проведеного Платформою MY ART у партнерстві з Агенцією розвитку Миколаєва за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна.

«Миколаївці пропонують увіковічнити імена відомих городян, які загинули в російсько-українській війні, а також хочуть бачити в назвах місцевих топонімів імена визначних діячів української історії та культури», — зазначається в повідомленні Агенції розвитку.

Загалом в межах опитування миколаївці подали 958 пропозицій щодо перейменування вулиць.

Пропозицію назвати одну з вулиць міста на честь загиблого українського захисника Сергія Гуссіді подали 144 миколаївця. Запропонували увіковічнити пам'ять загиблого від російського ракетного обстрілу українського підприємця та генерального директора агрохолдингу «Нібулон» Олексія Вадатурського ще 52 миколаївця. Також назвати вулицю на честь загиблого в російсько-українській війні поета Гліба Бабича запропонували 43 миколаївця.

Пропозицію перейменувати одну з вулиць на честь генерала Дмитра Марченка, який керував обороною Миколаєва у 2022 році, подали 32 опитуваних. Увіковічнити ім’я миколаївського поета Дмитра Креміня в назві однієї з вулиць пропонує 21 миколаївець.

Серед популярних історичних постатей та сучасників, на честь яких також хочуть назвати вулиці Миколаєва: засновник миколаївської «Просвіти», автор опери «Катерина» та «Історії України-Руси» Микола Аркас (17 пропозицій); визначний діяч українського націоналістичного руху Степан Бандера (16 пропозицій); Герой України, полковник Ігорь Бедзай (14 пропозицій).

Також миколаївці пропонують назвати вулиці на честь українських класиків літератури (Івана Котляревського, Марка Кропивницького, Ліни Костенко, Василя Стуса, Олени Пчілки), героїв національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. (Симона Петлюри, Павла Скоропадського, Петра Болбочана, отамана Григорьєва) та загиблих героїв російсько-української війни (Дмитра Коцюбайла або Да Вінчі, Олександра Мацієвського, Олександра Янцена). Є чимало пропозицій назвати вулиці на честь міжнародних партнерів міста та України, зокрема пропонують такі назви: Європейська, Варшавська, Датська або Данської солідарності, Брюсельська. Є пропозиції одну з вулиць назвати на честь британського екс-прем’єр-міністра Бориса Джонсона, героя російсько-чеченського війни Джохара Дудаєва, миколаївського астронома Карла Кнорре, українського вченого Володимира Вернадського тощо.

Зазначається, що отримані висновки та пропозиції миколаївців будуть враховані при розробці рекомендацій для подання на розгляд топонімічної комісії Миколаєва.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів - влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.

Раніше депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Також повідомлялося, що у Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти варіантів.