З 2022 року росіяни примусово мобілізували на окупованих територіях України від 55 до 60 тисяч українців.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі для програми «‎Донбас Реалії»‎ на Радіо Свобода.

За його словами, окупанти ловили людей просто на вулицях, а також шукали їх по підприємствах.

— Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей – просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв, будете на другій на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову, — сказав представник воєнної розвідки України.

Крім того, російська армія примушує воювати за неї й студентів з окупованих територій.

— Людина зранку пішла на заняття і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, Росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють. Єдина реальна можливість вижити — одразу, за першої ж можливості здатися в полон, — зазначив Андрій Черняк.

Зазначимо, примусова мобілізація мирного населення на окупованій території заборонена Женевською конвенцією.

Нагадаємо, в Україні на 90 днів продовжено дію воєнного стану та строк проведення загальної мобілізації. Так воєнний стан та мобілізація продовжені до 15 листопада 2023 року. Це восьме продовження з початку повномасштабної війни.