У результаті перевірки діяльності прокуратур у прикордонних областях встановлено 10 підозрюваних у державній зраді або колабораціонізмі.

Про це розповів в інтерв’ю «Укрінформу» генеральний прокурор Андрій Костін.

— Дійсно, одразу після вступу на посаду я призначив перевірку діяльності прокурорів дев’яти прифронтових областей. Під час перевірки у шести областях — Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Луганській, Харківській та Херсонській — виявили факти порушення присяги прокурора і злочини, пов’язані зі збройною агресією РФ. У результаті десятьом працівникам органів прокуратури — сімом прокурорам і трьом держслужбовцям — повідомили про підозру у державній зраді або колабораційній діяльності, — сказав Андрій Костін.

За словами Андрія Костіна, обвинувальні акти щодо вже колишніх службовців прокуратур Луганської, Донецької, Запорізької та Миколаївської областей вже перебувають у суді.

Слідство має докази, що вони брали участь у створенні псевдопрокуратур на тимчасово окупованих територіях, надавали ворогу інформацію і повідомляли неправдиву інформацію про «скоєння злочинів» ЗСУ проти мирного населення.

Андрій Костін також нагадав, що колишньому керівнику Миколаївської окружної прокуратури Миколі Герману за державну зраду суд уже ухвалив вирок — довічне позбавлення волі.

Станом на кінець червня за держзраду, колабораціонізм і пособництво агресору повідомили про підозру 385 співробітникам Нацполіції, шістьом співробітникам Служби безпеки, 22 суддям і працівникам судів. До суду вже спрямували обвинувальні акти стосовно 266 працівників поліції, двох співробітників СБУ і сімох працівників судової системи.

Нагадаємо, що колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який корегував російські ракети, визнано винним у державній зраді.

Також нагадаємо, що за ініціативою Генерального прокурора, штат Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) збільшиться на сім прокурорів.