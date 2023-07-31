До грузинського міста Батумі вдруге за останні дні прибув круїзний лайнер Astoria Grande із російськими туристами. Судно зустріли протестами, а автобус, який забирав росіян, закидали яйцями та пляшками.

Про це повідомляє проект «Ехо Кавказа».

Круїзний лайнер, який прибув до Батумі, вирушив 29 липня маршрутом Сочі-Трабзон-Батумі-Амасра-Стамбул-Сочі. Як зазначається, серед пасажирів лайнера — зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну в Україні та російського президента Володимира Путіна.

Корабель у Грузії зустріли акцією протесту: в батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та цивільні активісти.

На місці грузинські правоохоронці встановили металеві огорожі, посилили заходи безпеки. За даними МВС Грузії, вже затримано 9 учасників протесту. Один із лідерів партії «Лело» Іраклій Купрадзе повідомив про затримання на акції громадянки України.

Нагадаємо, у травні у Тбілісі прилетів перший з 2019 року літак із Москви російської авіакомпанії «Азимут». Перший рейс зустріли акцією протесту під аеропортом. Там зібралися опозиційні активісти на акцію під гаслом «Російський корабель не доставить нас до Євросоюзу».