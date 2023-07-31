Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №8185, що надає Національній поліції, Національній гвардії, Прикордонслужбі та СБУ право збивати БпЛА в разі порушення ними повітряного простору України.

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з законопроектом, всім громадянам, зокрема й журналістам, відтепер заборонено використовувати безпілотні апарати над поліційними відділками, будівлями СБУ та об’єктами прикордонної служби.

Так, за даними нардепа, даний законопроект включає:

заборону будь-яких польотів БПС над прикордонною смугою, за виключенням випадків, визначених КМУ, пунктами пропуску (пунктами контролю) через державний кордон України та контрольними пунктами в’їзду-виїзду, об’єктами Держприкордонслужби;

надання права СБУ, військовослужбовцям Нацгврадії, а також поліцейським повноваження щодо запобігання, виявлення та припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден, зокрема, шляхом примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна.

Раніше, ще 3 травня, ухвалення відповідного урядового законопроєкту №8185 підтримали 239 народних депутатів.

Нагадаємо, агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку анонсувало передачу Україні дев’яти автономних дронів Skydio для документування воєнних злочинів.

Раніше Норвегія оголосила про передачу Україні додатково 1000 дронів Black Hornet для ведення розвідки.