Вдень, 31 липня, окупанти вдарили по мікрорайону Корабел у Херсоні.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, під обстріл у власному авто потрапив 65-річний місцевий житель.

«‎Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть»‎, — написав начальник ОВА.

Крім того, за даними Олександра Прокудіна, також поранення отримав 38-річний херсонець. З травмами ноги та руки його доставили до лікарні.

Нагадаємо, цього ж дня, вранці окупаційні війська обстріляли центр Херсона з «Градів»‎. Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства, який від отриманих поранень чоловік загинув на місці.