Вдень, 31 липня, окупанти вдарили по мікрорайону Корабел у Херсоні.
Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, під обстріл у власному авто потрапив 65-річний місцевий житель.
«Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть», — написав начальник ОВА.
Крім того, за даними Олександра Прокудіна, також поранення отримав 38-річний херсонець. З травмами ноги та руки його доставили до лікарні.
Нагадаємо, цього ж дня, вранці окупаційні війська обстріляли центр Херсона з «Градів». Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства, який від отриманих поранень чоловік загинув на місці.
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Вдень, 31 липня, окупанти вдарили по мікрорайону Корабел у Херсоні.
Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, під обстріл у власному авто потрапив 65-річний місцевий житель.
«Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть», — написав начальник ОВА.
Крім того, за даними Олександра Прокудіна, також поранення отримав 38-річний херсонець. З травмами ноги та руки його доставили до лікарні.
Нагадаємо, цього ж дня, вранці окупаційні війська обстріляли центр Херсона з «Градів». Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства, який від отриманих поранень чоловік загинув на місці.