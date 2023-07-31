На відбудову Каховської ГЕС після її деокупації знадобиться шість років. Станцію планують зробити більш потужною.

Про це розповів «Радіо Свобода» гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

Експериментальний проєкт відбудови вже розробляють. На першому етапі планують спроєктувати тимчасові греблі водосховища. Після деокупації це допоможе швидко розпочати будівництво тимчасової споруди, щоб перегородити водосховище. Якщо буде паводок, воно наповниться водою до необхідного рівня.

Після цього хочуть побудувати так само тимчасову гідроспоруду з нижньої сторони станції, щоб осушити станцію і будівельний майданчик. Потім запросять експертів, які оцінять наслідки руйнування і зберуть докази підриву ГЕС.

На другому етапі планують демонтувати підірвану станцію і проєктувати нову. На все це уряд виділив два роки.