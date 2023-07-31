Миколаїв терміново потребує донорів крові, особливо 4 групи та усіх груп з негативним резус-фактором.
Як інформує платформа «ДонорUA», сьогодні по всій Україні існує потреба в усіх групах крові.
Здати кров у Миколаєві можна в обласній станції переливання крові та в обласній дитячій лікарні.
Охочим стати донором необхідно зареєструватися на платформі «ДонорUA» та спланувати донацію в особистому кабінеті. Там користувачі також можуть знайти всю необхідну інформацію про те, де і як стати донором у потрібному місті.
Відомо, що від початку повномасштабної війни потреби в донорській крові збільшилися на 60%.
Нагадаємо, що Кабмін спростив механізм постачання донорської крові на фронт. Це дозволить зберегти більше життів наших захисників.
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Миколаїв терміново потребує донорів крові, особливо 4 групи та усіх груп з негативним резус-фактором.
Як інформує платформа «ДонорUA», сьогодні по всій Україні існує потреба в усіх групах крові.
Здати кров у Миколаєві можна в обласній станції переливання крові та в обласній дитячій лікарні.
Охочим стати донором необхідно зареєструватися на платформі «ДонорUA» та спланувати донацію в особистому кабінеті. Там користувачі також можуть знайти всю необхідну інформацію про те, де і як стати донором у потрібному місті.
Відомо, що від початку повномасштабної війни потреби в донорській крові збільшилися на 60%.
Нагадаємо, що Кабмін спростив механізм постачання донорської крові на фронт. Це дозволить зберегти більше життів наших захисників.