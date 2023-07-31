Миколаїв терміново потребує донорів крові, особливо 4 групи та усіх груп з негативним резус-фактором.

Як інформує платформа «‎ДонорUA»‎, сьогодні по всій Україні існує потреба в усіх групах крові.

Здати кров у Миколаєві можна в обласній станції переливання крові та в обласній дитячій лікарні.

Охочим стати донором необхідно зареєструватися на платформі «‎ДонорUA»‎ та спланувати донацію в особистому кабінеті. Там користувачі також можуть знайти всю необхідну інформацію про те, де і як стати донором у потрібному місті.

Відомо, що від початку повномасштабної війни потреби в донорській крові збільшилися на 60%.

Нагадаємо, що Кабмін спростив механізм постачання донорської крові на фронт. Це дозволить зберегти більше життів наших захисників.