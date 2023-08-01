За минулу добу країна-терорист втратила ще 500 загарбників. Тож загальна кількість ліквідованих вже сягнула 246 690 бійців.

Про це повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, українським бійцям вдалося знищити понад 90 одиниць техніки окупанта.

Так, з початку повномасштабної війни російська армія втратила:

танків — 4 216 (+5),

бойових броньованих машин — 8 205 (+17),

артилерійських систем — 4 839 (+23),

реактивних систем залпового вогню — 699,

засобів протиповітряної оборони — 462 (+2),

літаків — 315,

гелікоптерів — 311,

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 4 027 (+10),

крилатих ракет — 1 347,

кораблів (катерів) — 18,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 324 (+32),

спеціальної техніки — 718 (+3).

Нагадаємо, війська РФ вчора впродовж минулої доби 31 липня та вночі 1 серпня обстрілювали територію Миколаївської області.

Раніше, в неділю, 30 липня, російські війська нанесли артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади в Миколаївській області.

До того ж відомо, що окупанти за перші дев'ять днів після виходу із «зернової угоди» знищили 180 тисяч тонн українського зерна внаслідок обстрілів.