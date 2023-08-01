За минулу добу країна-терорист втратила ще 500 загарбників. Тож загальна кількість ліквідованих вже сягнула 246 690 бійців.
Про це повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, українським бійцям вдалося знищити понад 90 одиниць техніки окупанта.
Так, з початку повномасштабної війни російська армія втратила:
Нагадаємо, війська РФ вчора впродовж минулої доби 31 липня та вночі 1 серпня обстрілювали територію Миколаївської області.
Раніше, в неділю, 30 липня, російські війська нанесли артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади в Миколаївській області.
До того ж відомо, що окупанти за перші дев'ять днів після виходу із «зернової угоди» знищили 180 тисяч тонн українського зерна внаслідок обстрілів.
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За минулу добу країна-терорист втратила ще 500 загарбників. Тож загальна кількість ліквідованих вже сягнула 246 690 бійців.
Про це повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, українським бійцям вдалося знищити понад 90 одиниць техніки окупанта.
Так, з початку повномасштабної війни російська армія втратила:
Нагадаємо, війська РФ вчора впродовж минулої доби 31 липня та вночі 1 серпня обстрілювали територію Миколаївської області.
Раніше, в неділю, 30 липня, російські війська нанесли артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади в Миколаївській області.
До того ж відомо, що окупанти за перші дев'ять днів після виходу із «зернової угоди» знищили 180 тисяч тонн українського зерна внаслідок обстрілів.