У понеділок, 31 липня, армія окупанта 51 раз обстріляла Херсонську область.

За даними начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські війська випустили 260 снарядів по житлових кварталах області, адміністративну будівлю та навчальний заклад у Херсонському районі, а також територію підприємства у Бериславському районі.

По Херсону ворог випустив 61 снаряд. Били з мінометів, артилерії, «‎Градів»‎, БПЛА та авіації.

Так, внаслідок чергової російської атаки четверо людей загинули. Ще 18 мешканців Херсонщини дістали поранення, з них 1 дитина.

Нагадаємо, раніше було відомо, що вранці, 31 липня, окупаційні війська обстріляли центр Херсона з «Градів»‎. Тоді під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства, який від отриманих поранень загинув на місці.