На Миколаївщині у селі Шевченкове п'ятеро односельців створили власну бригаду пожежників-добровольців, коли окупанти накривали їхнє село вогнем.

Як йдеться в сюжеті ICTV, у дні постійних ворожих обстрілів? добровольці могли виїжджати гасити займання полів та житлових будинків по 10 разів на день.

Спочатку добровольці працювали без жодної амуніції та техніки, згодом чоловікам вдалося дістати стару спецавтівку з сусіднього села.

Попри те, що ворог більше не обстрілює населений пункт, пожежники-добровольці продовжують свою роботу.

— Перші рази страшно, а потім ти розумієш, що там люди і їм потрібно допомагати, ти одягаєш форму і біжиш. Найстрашніше це фосфор, це коли за раз горить чотири будинки, — розповідає про свою нову професію колишній фермер Віталій Варяниця.

Найважче, за словами вогнеборців, було в перші місяці війни. Чим могли, чоловікам допомагали волонтери та місцеві жителі, зокрема фермери забезпечували бригаду паливом для виїздів на місця займання.

— Сформувалися, де були пожежі, ми гасили, хто в чому був, у шортах, шльопанцях, — розповідає ще один учасник добровольчої бригади Олександр Мітін.

Нагадаємо, станом на червень поточного року, за даними рятувальників, збитки внаслідок пожеж склали 38 мільйонів гривень.

Також, нещодавно на Миколаївщині у селищі Лугове вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу на звалищі побутових відходів КП «Коблівський сількомунгосп», яка тривала понад дві доби.

Перед тим, 5 липня, на Миколаївщині рятувальники дев’ять годин гасили пожежу на сміттєзвалищі біля села Мішково-Погорілове.