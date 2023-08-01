Над Миколаївською областю почастішали випадки виявлення ворожих розвідувальних дронів.

Про це в ефірі телемарафону 30 липня розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За останній місяць зафіксовано вже п'ятий випадок, коли розвідувальні дрони ворога пролітають і залітають до міста Миколаєва.

Віталій Кім зазначив, що в місті немає чого приховувати, адже ніяких заборонених об'єктів на території не розташовано.

— На жаль, ці випадки почастішали, коли розвідувальні дрони пролітають над Миколаївською областю. Дрони стали частіше літати і залітати аж до Миколаєва. Якщо чесно нам нічого ховати, а якщо ми сховали, то вони не знайдуть, але вони дійсно літають частіше. Це, мабуть, п'ятий випадок за місяць, – прокоментував він.

Нагадаємо, що 29 липня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» на території Миколаївської області було знищено розвідувальний дрон «Мерлін-ВР».