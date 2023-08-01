Три цивільних вантажних судна (з Ізраїлю, Греції та одне з турецько-грузинською реєстрацією) пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Про це пише Forbes.

Згідно з повідомленням, кораблі рухались з ввімкнутими радіотранспондерами, зробивши своє місцеперебування та курс видимими для всіх, хто має доступ до Інтернету та вебсайтів для відстеження суден.

Літаки НАТО ретельно стежили за кораблями, коли вони прямували до Ізмаїла, невеликого українського порту на річці Дунай. Ймовірно, судна будуть завантажувати зерно в Ізмаїлі, а потім повертатися в Чорне море і далі йти до іноземних портів.

«Повідомлення про три цивільні кораблі, які безперешкодно пливуть до України, можуть свідчити про те, що Росія або не бажає, або не в змозі здійснювати такі обшуки в цей час», – повідомило видання з посиланням на Інститут вивчення війни у Вашингтоні.

Як відомо, Росія офіційно відмовилася продовжити дію «зернової угоди», термін якої закінчився 17 липня. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Він заявив, що Росія негайно повернеться до угоди, якщо її вимоги будуть виконані.

Тим часом, Україна розглядає можливість транспортування продовольства у рамках «зернової ініціативи» через територіальні води Румунії та Болгарії.