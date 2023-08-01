Парламент Молдови ратифікував міжурядову угоду з Україною щодо будівництва мосту через Дністер.

Як повідомила пресслужба парламенту країни, транскордонний міст з'єднає молдавське село Косеуц та українське місто Ямпіль. Він стане альтернативою поромній переправі на прикордонному переході Ямпіль — Косеуц, що не працює вже кілька років.

Також це дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску Могилів-Подільський — Отач, через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Таким чином українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров'я.

Роботи планують завершити до кінця 2025 року.

Угоду про будівництво було підписано на початку червня. Відповідно до неї Україна забезпечить фінансування технічного проєкту, будівництва мосту та відповідної інфраструктури на своїй території. Молдова ж побудує інфраструктуру на своїй території. Щодо подальшого обслуговування мосту планується укласти окрему угоду.

Загальна довжина мосту буде понад 1400 метрів. Штучна споруда матиме 2 смуги руху з тротуарами з обох сторін.