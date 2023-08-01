Миколаївська обласна станція переливання крові 2 серпня запрошує донорів з групами: IV(+), I(-), II(-), III(-), IV(-).

Про це повідомили в Миколаївській обласній станції переливання крові.

Ці групи наразі є найбільш потрібними, але донорів з іншими групами та резусами теж обов'язково приймуть.

Адреса станції: провулок Радіо, 2.

Часи прийому: з 8:00 до 13:00. З собою мати паспорт.

Нагадаємо, що Миколаїв терміново потребує донорів крові, особливо 4 групи та усіх груп з негативним резус-фактором.