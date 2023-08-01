У вівторок 1 серпня розпочалось навчання групи з підготовки водіїв тролейбуса на базі КП «Миколаївелектротранс».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці комунального підприємства.

З першим навчальним днем студентів привітав директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана, який розповів, що підприємство виконуватиме всі зобов’язання та сплачуватиме щомісячну стипендію 6700 гривень у розмірі мінімальної заробітної плати. Також він підкреслив, що весь курс навчання буде безкоштовним і триватиме 14 тижнів. Після успішного складання іспитів на комунальному підприємстві та в Регіональному сервісному центрі МВС, майбутні водії проходитимуть стажування разом з водіями-наставниками на лінії.

— Я бажаю всім легкого навчання та дякую за те, що обрали наше підприємство для подальшого працевлаштування. Розвиток електротранспорту в нашому місті багато в чому залежить від водіїв, адже саме від вас багато в чому залежатиме безпека та комфорт перевезень для наших містян, — підкреслив Юрій Сметана.

До підтримки навчальної програми долучились й з Миколаївського обласного центру зайнятості — для 4 людей з вікової категорії 45+ виділили 4 ваучери на покриття витрат на оплату стипендій.

Цього разу до навчання приступили 22 людини. Серед майбутніх водіїв тролейбуса — 11 жінок та 11 чоловіків. За 14 тижнів їм потрібно буде вивчити предмети загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки, серед яких: «Будова та технічне обладнання тролейбусів», «Підготовка тролейбуса до експлуатації», «Основи правила обслуговування пасажирів», «Правила дорожнього руху», «Основи безпеки руху» та інші профільні дисципліни. Також обов’язковим є практичне навчання з виїздом на маршрути міста, але воно проходить без пасажирів.

Нагадаємо, 20 липня у комунальному підприємстві Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» відбувся випуск попередньої групи водіїв тролейбусів.

У березні повідомлялося, що повна потреба міста у водіях тролейбусів складає 200 людей. При цьому на той час працювало тільки 67 людей. У зв'язку з цим підприємство відкрило курси для бажаючих освоїти професію.