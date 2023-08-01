З’явилися нові супутникові знімки з Керченського мосту, який росіяни тепер ремонтують після його пошкодження внаслідок атаки 17 липня.

Знімки оприлюднив співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афрік.

«Поточний ремонт Кримського мосту можна побачити на нових супутникових знімках Керченської протоки. Минулого місяця міст було пошкоджено», — йдеться у дописі до фото.

Раніше повідомлялося, що російський уряд продовжив терміни відновлення Кримського мосту після атак у жовтні та липні до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мості пролунали вибухи. РосЗМІ повідомляли, що було зруйновано один проліт у бік Тамані, а ще один у напрямку Керчі було пошкоджено. Атака призвела до порушення автомобільного руху мостом. Повноцінний рух досі не відновлено.