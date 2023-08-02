З 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 247 230 одиниць особового складу. Тільки за останню добу 540 ворогів загинули на війні в Україні.

Про це повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Крім того, українським військовим вдалося знищити танк, 8 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, РСЗВ, засіб ППО, 15 безпілотників, 25 одиниць автомобільної техніки.

Загальні бойові трати ворога в Україні сьогодні складають:

танки — 4217 (+1)

бойові броньовані машини — 8213 (+8)

артилерійські системи — 4866 (+27)

РСЗВ — 700 (+1)

засоби ППО — 463 (+1)

літаки — 315 (+0)

гелікоптери — 311 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4042 (+15)

крилаті ракети — 1347 (+0)

кораблі/катери — 18 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни — 7349 (+25)

спеціальна техніка — 718 (+0)

Нагадаємо, російські окупанти впродовж 1-2 серпня завдали 12 артилерійських обстрілів по території Миколаївської області.

Також армія РФ вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками портову і промислову Інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.