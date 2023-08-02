З 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 247 230 одиниць особового складу. Тільки за останню добу 540 ворогів загинули на війні в Україні.
Про це повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
Крім того, українським військовим вдалося знищити танк, 8 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, РСЗВ, засіб ППО, 15 безпілотників, 25 одиниць автомобільної техніки.
Загальні бойові трати ворога в Україні сьогодні складають:
Нагадаємо, російські окупанти впродовж 1-2 серпня завдали 12 артилерійських обстрілів по території Миколаївської області.
Також армія РФ вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками портову і промислову Інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.
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З 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 247 230 одиниць особового складу. Тільки за останню добу 540 ворогів загинули на війні в Україні.
Про це повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
Крім того, українським військовим вдалося знищити танк, 8 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, РСЗВ, засіб ППО, 15 безпілотників, 25 одиниць автомобільної техніки.
Загальні бойові трати ворога в Україні сьогодні складають:
Нагадаємо, російські окупанти впродовж 1-2 серпня завдали 12 артилерійських обстрілів по території Миколаївської області.
Також армія РФ вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками портову і промислову Інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.