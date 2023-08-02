Сили оборони України вибили росіян з позицій на півдні від Авдіївки.

Про це в ефірі марафону «Єдині новини» повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук.

— У ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки, — зазначив він.

Павло Ковальчук також розповів, що на Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. Противник також здійснив безуспішні спроби повернути втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки. Сили оборони також продовжують стримувати противника на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 247 тисяч 230 військових. Тільки за останню добу 540 ворогів загинули на війні в Україні.