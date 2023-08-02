Заступник директора «Укрзалізниці» Олександр Шевченко пояснив українцям, чому виникають проблеми з відсутністю квитків та куди вони діваються.

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що вже другий рік залізниця задіяна у перевезені важливих для країни грузів.

— Вагони, які раніше везли нас на море, задіяні подекуди під стратегічні і непублічні задачі, — пояснив Олександр Шевченко.

Крім того, заступник директора «Укрзалізниці» зазначив, що у людей виникають проблеми з придбанням квитків онлайн через безліч чат-ботів, які роблять запит про наявність квитків та скуповують їх.

— Проблема з перекупами ще ніколи не стояла так гостро, а боротися з ними, судячи з усього, не цікаво нікому, окрім самої залізниці. Ну так, консьєрж-сервіс у нас не має ознак злочину і в принципі особа Х в праві делегувати пошук квитка третій особі Y... от тільки в результаті цього аутсорсинга неоподаткований прибуток осідає в руках тих, хто «хакнув систему» через спеціальні боти, які першими вигрібають квитки у момент їх появи, — зазначив він.

Також Олександр Шевченко пояснив, що у бронюванні квитків є пріоритетність для військових та на групові замовлення.

— Ми пріоритезуємо броні для військовослужбовців, дипломатичні перевезення та групові замовлення для оздоровлення дітей, насамперед з Херсонщини, Харківщини, Дніпропетровщини, — зазничив він.

Заступник директора «Укрзалізниці» порадив планувати поїздку заздалегідь, не боятися пересадок і стежити за офіційними каналами УЗ, які повідомляють про додаткові рейси й маршрути.

Нагадаємо, у соціальних мережах звернули увагу, що інформація у квитках «Укрзалізниці» міжнародного сполучення подана лише російською та англійською мовами. У компанії заявили, що новий міжнародний квиток перебуває зараз на узгодженні у партнерів — іноземних залізниць.

В свою чергу, мовний омбудсмен заявив, що це «серйозне порушення мовного закону з боку «Укрзалізниці», і додав, що вже розпочав заходи державного контролю щодо компанії.