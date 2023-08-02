Завтра, 3 серпня, з 10 до 15 години буде перекрито рух транспорту вулицею Нікольською, на ділянці між вулицями Інженерною та Соборною.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
За даними міськради, комунальні служби міста виконуватимуть обрізку дерев, які загрожують безпеці учасників дорожнього руху.
Об’їзд буде через проспект Центральний та вулицю Потьомкінську.
Нагадаємо, у Миколаєві біля Яхт-клубу почали ремонтувати трамвайні колії.
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Завтра, 3 серпня, з 10 до 15 години буде перекрито рух транспорту вулицею Нікольською, на ділянці між вулицями Інженерною та Соборною.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
За даними міськради, комунальні служби міста виконуватимуть обрізку дерев, які загрожують безпеці учасників дорожнього руху.
Об’їзд буде через проспект Центральний та вулицю Потьомкінську.
Нагадаємо, у Миколаєві біля Яхт-клубу почали ремонтувати трамвайні колії.