Завтра, 3 серпня, з 10 до 15 години буде перекрито рух транспорту вулицею Нікольською, на ділянці між вулицями Інженерною та Соборною.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

За даними міськради, комунальні служби міста виконуватимуть обрізку дерев, які загрожують безпеці учасників дорожнього руху.

Об’їзд буде через проспект Центральний та вулицю Потьомкінську.

Нагадаємо, у Миколаєві біля Яхт-клубу почали ремонтувати трамвайні колії.