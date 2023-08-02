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У Миколаєві капітально відремонтують будівлю Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, яка постраждала під час обстрілу міста росіянами.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Договір уклали без проведення аукціону з товариством з обмеженою відповідальністю «АНТАРЕС-БУД». Всі роботи у приміщеннях мають бути виконані до кінця року. Вартість робіт — 1 мільйон 440 тисяч 486 гривень.

Зазначимо, що будівля інституту післядипломної педагогічної освіти постраждала 4 вересня 2022 року. Був пошкоджений головний корпус, близько 70 вікон, шість дверей, техніка, меблі, матеріальні цінності, які були в аудиторіях і кабінетах.

Раніше повідомлялося, що Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова оголосив повторний тендер на демонтаж і знесення зруйнованих російськими ударами конструкцій двох корпусів.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині в селищі Березнегувате будуватимуть новий ліцей заміть старого, який пошкодили російські ракети. На будівництво заплановано 199 мільйонів 492 тисяч 388 гривень. Це один із 12-ти об'єктів Миколаївщини, що були пошкоджені внаслідок російської агресії, які претендують на 1 мільярд 960 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.