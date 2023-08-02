Російський корабель «Сергій Котов»

Військово-морські сили ЗСУ не причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту, про яку напередодні заявили в Міноборони Росії.

Про це повідомив речник ВМС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода.

Як зазначив Дмитро Плетенчук, безпілотних катерів, про атаку якими заявили росіяни, немає на озброєнні українських моряків.

—Такі дрони не стоять на озброєнні Військово-морських сил. Це по-перше. По-друге, щодо того інциденту, який нібито мав місце , якщо це відповідає дійсності, військово-морські сили не мають ніякого стосунку, — сказав він.

Нагадаємо, що 1 серпня в РФ заявили про атаку кораблів Чорноморського флоту «Сергій Котов» та «Василь Биков» за 340 кілометрів від Севастополя. Три морські безекіпажні катери нібито «знищені» зі штатної зброї корветів.