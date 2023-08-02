Енергетики відновили майже повністю знищену сонячну електростанцію на Миколаївщині.

Про це повідомили у телеграм-каналі ДТЕК.

За рекордні 40 днів енергетикам вдалося відновити 60% генеруючої потужності СЕС, а саме 3 МВт. У пресслужбі наголосили, що це перший подібний зовнішній проєкт ДТЕК після успішного відновлення Трифонівської СЕС.

«Наші фахівці допомогли компанії «Ніко Солар» відновити роботу сонячної електростанції потужністю в 5,7 МВт, що знаходиться у Миколаївській області», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось проте, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та спричинену ним повінь в Миколаївській області підтоплено дві сонячні електростанції.