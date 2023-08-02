Народний депутат Олександр Гайду відвідав медзаклади Миколаєва. Парламентар привітав лікарів з професійним святом та подякував, за те, що вони, попри ворожі обстріли, залишилися у місті, допомагали рятувати поранених та надавали своєчасну медичну допомогу.

— Незважаючи на обстріли, блекаути та небезпеку, ви проводили надскладні операції та оберігали здоров'я мешканців Миколаєва. Під час повномасштабної війни ви продемонстрували героїчну мужність, витримку та міць, — наголосив Олександр Гайду.

За цю сумлінність та самовідданість праці, миколаївським лікарям вручили почесні відзнаки. Медики отримали Грамоти Верховної Ради України, Подяки голови Комітету парламенту з питань здоров'я населення та від народного депутата.

— Хочу подякувати за ваш неймовірний внесок у цій боротьбі. Без вас було б дуже важко. Тому маємо підтримувати наших лікарів і надалі, — підсумував Олександр Гайду.

Після церемонії нагородження народний депутат поспілкувався з колективом та дізнався нагальні потреби миколаївських лікарів. Питання взяли під особистий контроль.

Нагороди отримали медики миколаївського обласного центру онкології, міської лікарні №3, центру первинної медико-санітарної допомоги №1 та одного з обласних клінічних закладів.

Слід відзначити, що народний депутат Олександр Гайду допомагає лікарням Миколаєва та області медичним обладнанням, ліками, спеціалізованими ліжками та продуктами харчування. Також гумштаб Олександра Гайду передав апарати ШВЛ, цифрову радіографічну систему, інфузомати, 3 реанімаційні автомобілі, хірургічні лампи, інгалятори Ulaizer Pro, реанімаційне обладнання.

Так, раніше, гуманітарний штаб Олександра Гайду разом із благодійним фондом «Дотягнись до неба» передав медичну допомогу для Миколаївського обласного центру онкології, необхідну для лікування онкохворих.

Також, ще до війни завдяки підтримці Олександра Гайду в онкоцентрі з’явилися сучасний рентген-апарат, апарати УЗД та ШВЛ. Також було відремонтовано радіологічний корпус.