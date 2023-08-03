За минулу добу, 2 серпня, Сили оборони України знищили ще 620 загарбників, 7 танків, 35 БпЛА ворога.
Нові дані про втрати російської армії оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Відтак командування оцінює втрати російського особового складу в 247 850 людей.
Збитки ворога у техніці з початку повномасштабної війни склали близько:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни від 20 до 50 тисяч українців втратили одну або кілька кінцівок. Київська благодійна організація Hope Foundation повідомила, що 200 тисяч українців зазнали тяжких поранень, а у 10% випадків — мала місце ампутація.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
За минулу добу, 2 серпня, Сили оборони України знищили ще 620 загарбників, 7 танків, 35 БпЛА ворога.
Нові дані про втрати російської армії оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Відтак командування оцінює втрати російського особового складу в 247 850 людей.
Збитки ворога у техніці з початку повномасштабної війни склали близько:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни від 20 до 50 тисяч українців втратили одну або кілька кінцівок. Київська благодійна організація Hope Foundation повідомила, що 200 тисяч українців зазнали тяжких поранень, а у 10% випадків — мала місце ампутація.