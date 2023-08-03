За минулу добу, 2 серпня, Сили оборони України знищили ще 620 загарбників, 7 танків, 35 БпЛА ворога.

Нові дані про втрати російської армії оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Відтак командування оцінює втрати російського особового складу в 247 850 людей.

Збитки ворога у техніці з початку повномасштабної війни склали близько:

танків — 4224 (+7),

бойових броньованих машин — 8234 (+21),

артилерійських систем — 4892 (+26),

РСЗВ — 704 (+4),

засобів ППО — 465 (+2),

літаків — 315 (+0),

гелікоптерів — 311 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4077 (+35),

крилатих ракет / cruise missiles — 1347 (+0),

кораблів /катерів — 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 7372 (+23),

спеціальної техніки — 721 (+3).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни від 20 до 50 тисяч українців втратили одну або кілька кінцівок. Київська благодійна організація Hope Foundation повідомила, що 200 тисяч українців зазнали тяжких поранень, а у 10% випадків — мала місце ампутація.