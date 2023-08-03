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Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на реконструкцію тепломереж по вулиці Озерній на Намиві.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Згідно з техзавданням, мова йде про заміну близько 800 метрів труб. Витратити на це планують до 11 мільйонів 144 тисяч 614 гривень. Ще близько 384 тисяч віддадуть за технагляд при виконанні реконструкції.

Аукціон запланований на 14 серпня. Переможець повинен буде виконати роботи до кінця року. Також після проведення реконструкції підрядник зобов’язаний привести до ладу розриті дорогу та тротуар — зробити нове покриття та покласти плитку.

Нагадаємо, «Миколаївська теплоелектроцентраль» оголосила тендер на реконструкцію майже 300 метрів тепломагістралі по вулиці Маріупольській