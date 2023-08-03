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Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради повторно замовила послуги благоустрою зелених зон. Витратити на це планує 958 тисяч 125 гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Нагадаємо, що попереднього разу адміністрація збиралася витратити на благоустрій 994 тисячі 267 гривень. Однак Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції виявило порушення у проведенні тендеру. Зазначається, що замовник не вказав назви послуг кожної позиції предмета закупівлі та не вказані коди послуг. Через це торги було відмінено.

У повторному тендері адміністрація вказала, що загальна площа, що потребує прибиранням зсувів земляних мас біля зелених зон, становить 9125 м2. Також підрядник має виконати благоустрій озеленених територій. Роботи виконуватимуться до 30 листопада.

Наразі триває процедура подання пропозицій від учасників. Переможця обиратимуть на аукціоні 11 серпня.

Нагадаємо, що на утримання зелених зон та скверів Миколаєва до кінця 2023 року планують витратити 32,5 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що у Центральному районі Миколаєва замовили послуги з утримання прапорниць та флагштоків на об’єктах благоустрою.

Також повідомлялося, що адміністрація Центрального району Миколаєва збирається витратити 3 мільйонів 103 тисячі гривень на ліквідацію несанкціонованих звалищ впродовж 2023 року.