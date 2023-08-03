На Миколаївщині в селі Шевченкове 33-річний фермер Віталій Варяниця організував добровільну пожежну команду.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Після початку повномасштабного вторгнення фермер вирішив об'єднати небайдужих односельців аби самостійно ліквідувати пожежі, які виникали внаслідок ворожих обстрілів.

Як зазначає Віталій Варяниця, багато з мешканців села з перших днів виїхали до більш безпечних регіонів, тому із понад 3 тисяч населення залишились близько 400. На початку пожежні-добровольці з Шевченкового не мали на озброєнні ані спеціальної техніки, ані оснащення. Вони боролись із вогнем ледь не голіруч.

— Перший пожежний автомобіль ми відкопали з-під зруйнованої будівлі добровільної пожежної команди села Луч. Після ворожого обстрілу він стояв під купою бетонних плит та привалений землею. Відрили, привели у боєздатний стан та виїжджали на гасіння пожеж, – розповідає чоловік.

Керівництво ГУ ДСНС Миколаївщини допомогло із забезпеченням підрозділу бойовим одягом та оснащенням. Також долучилися волонтери. Завдяки спільній допомозі сьогодні добровольці мають вже два нові пожежні автомобілі.

— Зараз треба розв'язувати іншу проблему — заміновані вибухонебезпечними предметами поля, відкриті території. Коли хлопці виїжджають на ліквідацію пожеж в таких місцевостях існує ризик травмування особового складу. Але ані зараз, ані тоді, коли прилітало майже щодня, жоден з нас ні на мить не вагався, попри ризик для свого життя, ми боролись з вогнем. Адже це наше рідне село, це наша земля і ми маємо її захищати, – каже Віталій Варяниця.

На сьогодні Віталій Варяниця обіймає посаду заступника голови Шевченківської територіальної громади.

Нагадаємо, станом на червень поточного року, за даними рятувальників, збитки внаслідок пожеж склали 38 мільйонів гривень.