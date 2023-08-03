Група зброярів розробила 800-грамову протипіхотну бомбу під назвою «Зайчик». Вони використовують 3D-принтер для друку корпусу бомби, після чого заповнюють його вибухівкою C-4 та уламками сталі.

Як повідомило видання The Economist, «Зайчик» — лише один із прикладів новаторської та смертоносної зброї, яка зʼявилася в Україні за 17 місяців повномасштабної війни з Росією.

За цей час сформувалася ціла аматорська збройова промисловість, що забезпечує солдатів Збройних Сил України необхідною технікою та озброєнням.

Повідомляється, що команда зброярів щотижня виробляє близько 1000 так званих «цукеркових» бомб. Проте, офіцер Збройних Сил України, який контактує з цими зброярами, заявляє, що армії потрібно набагато більше — 1500 таких бомб на тиждень.

У ЗМІ зазначають, що група зброярів під назвою «Армія Друк» вже за чотири місяці змогла надрукувати 30 тисяч оболонок для бомб, а їх темпи виробництва продовжують зростати. Як сказав лідер групи — темпи виробництва зростають. Крім того, зброярі отримують підтримку від колег з-за кордону.

За матеріалами видання, «цукеркові» бомби мають кілька переваг, особливо відзначається їхня дешевизна і висока ефективність. Бомба складається з циліндра, в який упакована вибухівка. Простір навколо вибухівки заповнений металевими осколками, які будуть викинуті назовні під час детонації. Як осколки часто використовують шарикопідшипники.

Українські зброярі висловлюють надію, що за допомогою програмного забезпечення вдасться ще більше оптимізувати конструкцію бомб, забезпечивши їм більшу ефективність та потужність у боротьбі проти агресора.

Як відомо, в Ірпені планують звести перший в Україні приватний будинок, який надрукують на 3D-принтері вітчизняного виробництва. Благодійний проєкт реалізують для вдови військового, який загинув під Бахмутом.



