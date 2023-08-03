На фото суддя Андрій Біцюк

Суддю Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка запідозрили в тому, що він ділиться з дружиною-адвокаткою Анною Надточиєвою матеріалами антикорупційних справ. Вона в свою чергу допомагає чоловіку виписувати судові рішення щодо високопосадовців, підозрюваних у корупції.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

Андрій Біцюк вже понад чотири роки — слідчий суддя Вищого антикорупційного суду або ВАКСу. Анна Надточиєва — дружина судді, адвокатка обʼєднання «Черезов і партнери». Вона теж хотіла стати суддею ВАКС, але на конкурсі її не відібрали. Зазначимо, що подружжя є вихідцями з Миколаєва.

Журналісти дослідили чернетку повної версії судового рішення, яке веде слідчий суддя Андрій Біцюк, отриману від джерел на умовах анонімності.

Зазначається, що у перші дні повномасштабного вторгнення до Вищого антикорупційного суду звернувся експрокурор Одеської області Олег Жученко з проханням перерахувати заставні кошти на потреби ЗСУ. Засідання проводив слідчий суддя Олег Біцюк. Він задовольнив клопотання Олега Жученка, чим послабив запобіжний захід експрокурора.

Однак, як повідомляють журналісти, суддя Андрій Біцюк вирішив порадитись щодо рішення з дружиною та надіслати їй документи у справі Олега Жученка.

«У чернетці повної версії ухвали, що створена з облікового запису Біцюка 2 березня 2022-го, — досить туманне формулювання судді, чому експрокурору дозволяють перерахувати заставу на потреби армії та натомість отримати більше свободи, перебуваючи під слідством», — йдеться у розслідувані.

Також журналісти отримали ще один документ — з назвою «СправаЖуч». У його метаданих автором знову фігурує Андрій Біцюк, а от правки вносилися вже людиною на імʼя Анна Надточиєва. Того ж дня відредагований документ надіслали з електронної пошти, яку використовує дружина судді Анна Надточиєва (вона зазначала саме цю пошту, коли була кандидаткою у судді ВАКС), на пошту Андрія Біцюка (яку він вказував під час конкурсу до ВАКСу).

Журналісти зауважили цікаве формулювання, яке зʼявилося в остаточному рішенні суду після правок Анна Надточиєвої: «Сторона захисту обґрунтовує клопотання про зміну запобіжного заходу введенням воєнного стану та наданням можливості підозрюваному Жученку О.Д. взяти участь у захисті територіальної цілісності та незалежності України».

«Виходить, що дружина судді просто вигадала це, коли редагувала документ, будучи абсолютно сторонньою людиною у цій справі», — зазначають журналісти.

Серед отриманих документів «Слідство.Інфо»виявило ще один лист з проєктом рішення у справі Олега Жученка. Цього разу авторкою документу з правками Андрія Біцюка є Наталія Мовчан. Жінка з таким самим іменем працює у ВАКСі слідчою суддею. Судове рішення саме у цій версії було опубліковано у судовому реєстрі. Суддя Наталія Мовчан відмовилася спілкуватися з журналістами та кинула слухавку.

Отримані та опрацьовані журналістами документи свідчать про те, що Анна Надточиєва мала доступ до матеріалів справ, які веде її чоловік, – і не лише стосовно експрокурора Одеської області.

«Слідству.Інфо» відомо, що суддя Андрій Біцюк міг ділитися з дружиною не тільки текстами майбутніх судових рішень, але й конфіденційною інформацією стосовно підозрюваних Андрія Гавриленка та Бориса Родіна (вони разом із експрокурором Олегом Жученком є фігурантами так званої справи Труханова-Галантерника).

«Якщо вдасться довести, що він робив всі ці дії, використав чужі думки в судовому рішенні і видав їх за свої, то має збиратися Вища рада правосуддя. Тут можуть бути ознаки істотного дисциплінарного проступку — це підстава для звільнення з посади. Я допускаю, що йому можуть дати догану і відправити повчитися в Національну школу суддів», — коментує Вадим Валько, юрист Центру протидії корупції.

Журналістам також вдалося отримати коментар самого подружжя. Розмова з суддею виявилася короткою — на всі запитання журналістів Андрій Біцюк наполягав, що ніхто йому не допомагає вершити правосуддя.

Анна Надточиєва під час розмови з журналістами спочатку наполягала, що ніколи не втручалася у роботу чоловіка-судді, але вже через кілька хвилин бесіди завагалася.

«Тоді почалася війна, я була на Закарпатті. Він (чоловік, суддя андрій Біцюк, — прим.) працював і жив у суді. Можливо, він просив мене трохи підкоригувати якийсь текст, тому що він не встигав, але я не пам’ятаю ніяких деталей. Чисто теоретично могло бути, що мені дали шаблон, сказали, що треба щось підкоригувати. Можливо, це був помічник. Він мене ніколи не просить ні про що більше. Я вважаю, що його знання вищі за мої», — розповіла адвокатка.

Нагадаємо, що суддя Миколаївського апеляційного суду Тетяня Бондаренко 12 січня була обрана до складу Вищої ради правосуддя.

Також нагадаємо, в Офісі Генпрокурора вважають, що херсонські судді мають працювати в Миколаєві.