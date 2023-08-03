Підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії просунулися на 650 метрів вглиб оборони ворога і закріпились на зайнятому рубежі на Мелітопольському напрямку.

Про це повідомляє МВС України.

Зазначається, що на цьому напрямку гвардійці продовжували наступальні дії у складі ударних угруповань.

На Маріїнському та Бердянському напрямках сили та засоби Нацгвардії утримують рубежі, не даючи ворогу досягти результату.

На Куп'янському напрямку сили Нацгвардії надійно утримують займані рубежі, а підрозділи спеціального призначення продовжують ведення аеророзвідки.

У прикордонних районах Сумської області нацгвардійці ловлять ворожі ДРГ та намагаються недопустити їх на українські території.

На Херсонському напрямку підрозділи Нацгвардії проводять гуманітарне розмінування та виконують інші завдання для підтримки дій Сил оборони.

Нагадаємо, що у ніч на 3 серпня сили протиповітряної оборони знищили усі 15 зафіксованих дронів-камікадзе, випущених російськими окупантами по території України.