Військові «Гвардії наступу» вже виконують завдання на фронті та вступили в бій з військами РФ.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

— Зараз у складі батальйонів, деяких екіпажів військові Гвардії наступу вже виконують завдання, тобто вступили в бій, — сказав тимчасово виконуючий обовязки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України, полковник Микола Уршалович.

Він зазначив, що підрозділи Національної гвардії «Буревій», «Рубіж» наразі ведуть оборонні дії на східних рубежах, а підрозділи бригад «Спарта», «Кара-Даг», «Червона калина» вже успішно беруть участь в наступальних діях Сил оборони на південному напрямку.

Раніше повідомлялося, що підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії просунулися на 650 метрів вглиб оборони ворога і закріпились на зайнятому рубежі на Мелітопольському напрямку.