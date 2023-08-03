«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги сполученням Київ — Львів через великий попит пасажирів на поїздки на захід України.

Про це пише пресслужба УЗ.

Додатковий поїзд № 191/192 Київ — Львів вирушатиме зі столиці 4, 5, 6, 11, 12 та 13 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Ще один додатковий поїзд № 163/164 сполученням Київ — Львів вирушатиме з Києва 11, 12 та 13 серпня о 06:28 і прибуватиме до Львова о 13:58. Зворотно відправлятиметься в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до столиці о 22:27.

Рейси виконуватимуть потяги з кондиціонуванням (під час замовлення квитка потрібно шукати біля вагону позначку зі сніжинкою). Квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці», у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

В «Укрзалізниці» пояснили, чому постійно бракує квитків. Є три причини: залізницею другий рік «їде абсолютно все і всі»; пріоритет надають броні квитків для військових, дипмісій, групових замовлень для дітей з постраждалих від війни регіонів, яких везуть на оздоровлення; гостра проблема з перекупниками.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» у тестовому режимі запустила жіночі купе. Квитки наразі можна придбати лише у мобільному застосунку.