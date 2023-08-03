Всеукраїнський проєкт «Єдині» відкриває реєстрацію учасників на 16-й курс для охочих перейти на українську мову, який стартує 7 серпня.

Про це повідомили в прес-службі Миколаївської міської ради.

Проєкт «Єдині» передбачає 28 днів підтримки переходу на українську мову. Амбасадором серпневого курсу «Єдині» став олімпійський чемпіон, чемпіон світу зі спортивної гімнастики, шестиразовий чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

— Мова на часі, це наша зброя. Я перейшов на українську, як і багато моїх знайомих, 24 лютого. Почав українською вести соцмережі, запроваджував години спілкування з друзями, споживав виключно український контент. У повсякденному спілкуванні можу робити помилки. І це – нормально. Головне, нам потрібно раз і назавжди усвідомити, що кожна наша дія, навіть малесенька, наближає нас до такої бажаної перемоги, – зауважив Олег Верняєв.

Форма реєстрації – на сайті проєкту. Участь безкоштовна. Долучитись до курсу може кожен охочий із будь-якої точки світу.

Нагадаємо, що у Миколаєві покращити свій рівень володіння українською мовою можна на заняттях розмовних клубів Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького та її філій № 2, 5, 9, 10, 12, 18, 20, 21, для юнацтва.