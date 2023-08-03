Рада ЄС у четвер, 3 серпня, ухвалила санкції проти Білорусі, які запроваджуються за її підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Згідно з ухваленими заходами, буде розширена заборона на експорт до Білорусі низки критичних товарів і технологій, які сприяють зміцненню військового і технологічного потенціалу Білорусі.

Також запроваджена додаткова заборона на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів і технологій, які можуть використовувати в авіації та космічній галузі.

«Ці обмежувальні заходи запроваджуються у прискореному порядку через терміновість, пов'язану з боротьбою з обходом певних товарів та технологій з високим ступенем конфіденційності», — додали в Єврокомісії.

Нагадаємо, нещодавно Рада Євросоюзу ввела санкції проти семи громадян Росії та п'яти компаній, причетних до поширення пропаганди та дезінформації.