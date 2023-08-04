У Міністерстві внутрішніх справ України ідентифікували понад 232 тисячі військових злочинців та зрадників.

Про це повідомили у МВС.

Як зазначив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, коли правоохоронці ідентифікують росіянина або громадянина України, який на боці так званих «ДНР»/«ЛНР» воює проти України, його дані вносяться до інформаційної підсистеми «Воєнний злочинець».

— Цією інформацією ми ділимося з нашими партнерами через канали Європолу. Вони потім самі вирішують, чи закривати цим громадянам доступ до своїх країн, оскільки це потенційні терористи, − наголосив заступник міністра.

За воєнними злочинцями стежать не тільки українські правоохоронці.





— Адже завдяки співпраці з Європолом, коли такі особи заїжджають до інших країн як туристи, то до них вже зовсім інше ставлення. На них звертають увагу, стежать, що вони роблять в країні перебування та з ким зустрічаються. Тобто це додатковий інструмент, який ми надаємо правоохоронним відомствам наших міжнародних партнерів для того, щоб мати ще одну можливість показати кожному злодію, що те, що він перейшов кордони України зі зброєю, це ніколи не буде забуто, − зазначив Тимченко.