Міністерство оборони країни-агресорки заявило про знищення вночі, з 3 на 4 серпня, у Криму 13 нібито українських безпілотників.

У заяві Міноборони РФ йдеться, що черговими засобами ППО знищено десять БПЛА. Ще три безпілотники, нібито, були придушені засобами радіоелектронної боротьби.

За словами окупантів, постраждалих та руйнувань внаслідок ймовірної атаки українськими безпілотниками немає.

Нагадаємо, Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що Україна, нібито, атакувала двома морськими дронами (безекіпажними катерами) військово-морську базу в місті.

Раніше, уночі проти 30 липня російські пропагандистські медіа повідомили про атаки безпілотників на Москву та окупований Крим. Усі безпілотники нібито збили.

Повідомлялося, що дрони також атакували Москву 28, 24 і 4 липня. В усіх випадках загиблих не було.